Am liebsten ist den Pflanzen daher ein windgeschützter Platz mit gleichmäßiger Bodenfeuchte und ausreichend Nährstoffen. Auf gewachsenem Boden sollte man deshalb eine leichte "Kuhle" ausheben und die Zucchini in ein Kraterbeet pflanzen. Ideal ist pro Zucchini-Pflanze eine Pflanzfläche von 50 mal 50 Zentimetern.

Damit die Früchte trocken bleiben und nicht direkt auf der Erde aufliegen, ist es ratsam, Zucchini in einer Vliesabdeckung wachsen zu lassen. Die Vliese und Folien bestehen aber in der Hauptsache aus Kunststoff. Die meist dunklen Folien erwärmen sich schnell und geben die Wärme auch an die Pflanze ab. Doch im Sommer kann es durchaus auch zu sehr hohen Temperaturen kommen.