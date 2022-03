Fangen Sie mit dem Jäten am besten schon vier bis sechs Wochen vor der Aussaat an. Graben Sie den Boden am besten zweimal in einem Abstand von zwei bis drei Wochen um. Dadurch werden immer wieder neue Unkrautsamen an die Oberfläche gebracht. Sie keimen binnen kürzester Zeit und werden wieder untergegraben, bevor sie die Samenreife erreicht haben. Das Unkraut wird somit entfernt, bevor es sich vermehren kann. Haben Sie einen tiefgründigen, nährstoffreichen Boden, sollten Sie diesen außerdem mit Sand abmagern. Eine staubtrockene Fläche wird am besten direkt vor der Aussaat befeuchtet.