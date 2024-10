Im Winter gibt es kein frisches Gemüse aus dem Garten? Gibt es doch! Die häufig milden Temperaturen im Winter sorgen dafür, dass viele Gemüsesorten - vor allem Kohl und Blattgemüse - noch sehr lange auf dem Beet stehen können. Sinken die Temperaturen, müssen Gärtner manches ernten, anderes schützen und einige Gemüse wie Feldsalat und Spinat dürfen ohne Schutz bis zur Ernte im Garten stehen.

Endivien können im Freien bis weit in den November geerntet werden. Allerdings vertragen sie im Herbst keine ständigen Regenfälle und Nässe. Wenn die Köpfe in einem Frühbeet mit einer Schutzhaube oder Glasfenster abgedeckt werden können, kann sich die Erntezeit bis in den Januar verlängern.

Endivien vertragen Fröste bis minus fünf Grad. Drohen tiefere Minusgrade, werden die Endivienköpfe mit den Wurzeln geerntet und aufrecht in eine Wanne mit feuchtem Sand eingeschlagen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Zuckerhut, auch Fleischkraut genannt, zählt zu den Zichorien und verträgt Fröste bis minus sieben Grad. Allerdings schadet wechselhaftes Wetter. In der Regel kann der Zuckerhut etwas bis Dezember im Garten verbleiben. Mit einer Vliesabdeckung oder in einem geschützten Hochbeet, kann sich die Ernte bis in den Januar ziehen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Feldsalat ist in der Regel recht gut an frostige Temperaturen angepasst, doch gefrorener Feldsalat sollte nicht berührt und nicht geerntet werden. Am besten abwarten, bis die Blätter wieder aufgetaut sind.

Feldsalat-Sorten, wie 'Holländischer Breitblättriger', 'Favor' vertragen leichte Fröste gut.

Feldsalat-Sorten, wie 'Vit', 'Valentin' und 'Dunkelgrüner Vollherziger' vertragen tiefe Minusgrade und können den ganzen Winter geerntet werden.

Winterpostelein, Winterportulak oder Tellerkraut kann wie Feldsalat im geschützten Anbau oder unter Glas den ganzen Winter geerntet werden. Gefrorene Pflanzen dürfen nicht berührt werden.

Spinat ist absolut winterhart und kann auf dem Beet bleiben.

Palmkohl ist nicht zuverlässig winterhart. Blätter rechtzeitig ernten oder verwerten.

Chinakohl verträgt leichte Fröste bis minus zwei Grad. Bei Frostgefahr gut abdecken oder einlagern. Chinakohlköpfe mit Wurzeln in Zeitungspapier wickeln und kühl lagern. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Pak Choi und Asia-Salate sollten im Winter nur im abgedeckten Hochbeet oder im Gewächshaus angebaut werden. Dort überstehen sie auch tiefe Minusgrade.

Rosenkohl und Grünkohl sind sehr winterhart und können den ganzen Winter über geerntet werden.

Wirsing gilt als besonders frostfeste Kopfkohlart. Er verträgt Temperaturen um die minus sieben Grad. Starke Winternässe allerdings macht ihm und anderen Kopfkohlarten zu schaffen. Nach der Ernte sollte der Strunk im Boden bleiben. Im Frühjahr treiben dort kleine neue Blätter für die Frühlingsernte. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Der Sommerlauch kann noch bis zum ersten Frost auf dem Beet bleiben.

kann noch bis zum ersten Frost auf dem Beet bleiben. Der Winterlauch kann bis zum Frühjahr geerntet werden. Er ist frostfest bis minus 20°C. Eine Laubdecke gibt zusätzlichen Schutz. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Karotten sollten bis November aus den Beeten genommen und in feuchtem Sand eingelagert werden. Karotten solltest du nicht ganz von der Erde befreien. Erde schützt vor Lagerpilzen.

Pastinake und Wurzelpetersilie sind sehr frosthart und können im Beet verbleiben. Wenn du sie mit einer Laubdecke abdeckst, kannst du auch bei Frost ernten. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss