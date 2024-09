Zinnien schmecken den Schnecken . Vor allem in der Jungpflanzenphase sollte man unbedingt die Schnecken fernhalten. Bodenpilze können zum vorzeitigen Welken der Pflanzen führen. Das kann verhindert werden, in dem der Standort der Zinnien Jahr für Jahr gewechselt wird.

Zinniensaatgut entwickelt sich bedächtig. Es braucht also etwas Geduld bis reife Samen von den verblühten Stielen geerntet werden können. Am besten lässt man einzelne Blüten stehen. Bei bunten Zinnienmischungen wird in der Regel aus den gesammelten Samen wieder ein buntes Potpourri an Blüten im nächsten Jahr hervorgehen. Bei besonderen Sorten mit einheitlichen Farbspektrum ist es eher ein Lotteriespiel, welche Farben die Pflanzen aus den gewonnenen Samen haben werden.