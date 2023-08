Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) ist eine Pflanze, die nicht nur schön aussieht. Sie ist essbar und wächst sehr flächendeckend, sodass kaum Licht an die Erde gelangt. So haben Wildkräuter weniger Chancen sich zu verbreiten.

In Kombination mit dem Blattwerk der Süßkartoffel (Ipomoea batatas) kommen verschiedene Grüntöne zusammen, die sich optisch ergänzen.

Die Kombination verschiedener Blattschmuck-Stauden kann die großen Blüten der Dahlien noch stärker in Szene setzen. In dieser Gestaltungsidee kommt rotes Basilikum (Ocimum basilicum) zum Einsatz. Das sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch gut. Das Punktblatt (Hypoestes) und das Papageienblatt (Alternanthera) ergänzen die Unterpflanzung in Rottönen.