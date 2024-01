Ruten-Weiderich Neben der heimischen Art wird auch der Ruten-Weiderich ('Lythrum virgatum') aus Westasien und Südosteuropa in Staudengärtnereien angeboten. Er wächst ebenfalls an einem feuchten Standort. Der Ruten-Weiderich ist nicht so wüchsig wie der Blutweiderich und versamt sich auch nicht.



Etwa 20 verschiedene Sorten beider Arten sind erhältlich. Bei einer Staudensichtung wurden die Sorten an verschiedenen Standorten im Jahr 2019 ausgepflanzt und 2022 bewertet. Das gesamte Sortiment wurde als "zuverlässig und robust" bewertet.