Für viele Obstgehölze ist es kein Problem, im Kübel zu wachsen, wie Roswitha Zehelein-Schemm vom gleichnamigen Erdbeerhof im fränkischen Ehe sagt. Wer einen sonnigen Balkon hat, kann den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein Früchte ernten. Die Obstblüten locken Bienen an. Johannisbeeren und Stachelbeeren sind wertvolle Nektarspender in einer Zeit, in der noch nicht viel blüht. Gleichzeitig brauchen Obstgehölze die Insekten für die Bestäubung. In einem Wintergarten oder auf einer Fensterbank im Indoorbereich ist der Obstanbau deshalb nicht möglich.