Ach. Endlich, endlich sind die Eisheiligen da, der Wetterbericht sieht gut aus. Kein Frost ist in Sicht. Nun können die kleinen Tomaten-, Gurken und Zucchinizöglinge endlich ins Beet. Doch bevor die gepäppelten und gehätschelten Jungpflanzen in die richtige und mitunter gefährliche Freiland-Welt dürfen, sollten sie sich abhärten. Sonst fallen sie den widrigen Bedingungen zum Opfer - reagieren mit einem Wachstumsstopp und mickern vor sich hin.

Jungen Tomaten und Gurken geht es wie uns. Waren sie die ganze Zeit im Haus oder im Gewächshaus, dürfen sie nicht einfach so an die Sonne. Sie würden einen gewaltigen Sonnenbrand bekommen. Deshalb heißt es nun, die Pflänzchen im Schatten an richtiges Licht, UV-Strahlung und die Intensität der Sonne zu gewöhnen. Stellen Sie die Jungpflanzen am ersten und zweiten Tag in den Schatten, dann stundenweise in die Sonne. Jeden Tag ein bisschen mehr. Nach ein bis zwei Wochen können die Pflanzen dann ins Beet gesetzt werden. Bildrechte: Annett Zündorf

An Wind gewöhnen? Ja. Unbedingt! Das gilt nicht nur für einen kräftigen Sturm. Pflanzen, die in einer geschützten Umgebung heranwachsen, spüren kaum Luftbewegungen. Dabei rüttelt in freier Natur nicht nur der Wind an den Pflanzen. Tiere kommen vorbei und können zarte Pflänzchen leicht knicken. Gut, wenn die Pflanzen ein wenig daran gewöhnt werden. Natürlich sollten vor allem Tomaten, Gurken und Auberginen zusätzlich einen Rankstab oder ähnliches haben, um sich daran festzuhalten. Bildrechte: Annett Zündorf