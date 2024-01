Chilischoten sind unterschiedlich scharf. An der Spitze sind die Schoten am mildesten, nach hinten hin werden sie schärfer. Das Schärfste an der Frucht ist das Gewebe, an dem sich die Samen befinden. Diese selbst sind übrigens fast schärfefrei. Gemessen wird die Schärfe in Scoville. Diese Maßeinheit besagt, mit wie vielen Teilen Wasser ein Teil der Frucht verdünnt werden muss, bis die Schärfe nicht mehr spürbar ist. Cayenne-Chili haben beispielsweise 20.000 Scoville. Den Weltrekord hält eine Schote Capsicum chinense-Hybrid 'Carolina Reaper'. Ihr Durchschnittswert lag bei über 1,5 Millionen Scoville. Das heißt, man würde die Schärfe dieser Sorte erst nicht mehr schmecken, wenn 1 Milliliter Chilisaft mit 15 Kubikmetern Wasser - so viel wie ein mittlerer Gartenswimmingpool fasst - verdünnen würde.

