Mit Lavendel lassen sich schöne und vor allem pflegeleichte Beete gestalten, die üppig blühen und viele Insekten, vor allem Hummeln in den Garten locken. Weil es so viele verschiedene Lavendelsorten - in unterschiedlichen Höhen und Farben gibt - kann ein Beet auch ausschließlich mit Lavendel gestaltet werden. Hohe Sorten kommen in die hinteren Reihen, nach vorne sollten die Lavendelsorten kleiner und kompakter werden, empfiehlt Susann Seidel.