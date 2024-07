Um besonders feinen Samen zu gewinnen zu können, legen Sie die vertrockneten Pflanzen in ein Tüllsäckchen und klopfen dieses vorsichtig ab. Die Samen fallen so von der Pflanze und können jetzt ganz einfach getrennt bzw. durchgesiebt werden. Saatgut, das sich im "glitschigen" Inneren der Frucht bzw. des Gemüses verbirgt (etwa bei Tomaten) können Sie in ein Teesieb geben und mit Wasser ordentlich abspülen.