Wer Obst und Gemüse im Garten anbaut, sollte mit organischem Dünger arbeiten. Ob Komposterde, Gülle oder auch organische Fertigprodukte aus dem Fachmarkt - alle sind natürlich, beinhalten keine Chemie oder künstlich hergestellte Bestandteile. Sie bestehen aus tierischen oder pflanzlichen Abfällen. Bei der Ernte sind so später weniger Pestizide in den Früchten enthalten. Es gibt organische Dünger in fester Form, beispielsweise als Granulat, Pellets oder Mehl und es gibt Flüssigdünger.

Durch Wasser quellen die Pellets auf und lockern so den Boden auf. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

In organischem Dünger stecken nicht so hoch konzentrierte Inhaltsstoffe wie beispielsweise im Blaukorndünger. Trotzdem ist biologischer Dünger sehr wirkungsvoll. Die Bestandteile regen die Mikroorganismen im Boden an und so kommt das Bodenleben auf natürliche Weise in Schwung. Die Wirkung ist nachgewiesen, aber was genau im Boden passiert, ist wissenschaftlich bislang noch nicht 100-prozentig erforscht.