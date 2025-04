Pflanzen können erst ab einer Bodentemperatur von etwa acht Grad Dünger aufnehmen, erklärt Staudengärtner Pascal Klenart. Er gießt im Frühling seine Zwiebel- und Knollenpflanzen mit einem Flüssigdünger - direkt auf die Blätter. Der Flüssigdünger wirkt sofort. Die Nährstoffe werden in Blättern, Zwiebeln und Knollen abgespeichert.

Für Pflanzen, die im Mai blühen, kann sich eine Düngergabe im März noch in diesem Jahr auszahlen. Denn die Blüten entwickeln sich gerade erst. Zu ihnen gehören späte, große Tulpen, Steppenkerzne oder Kaiserkronen. Für sie ist ein Schluck Dünger im Gießwasser ein guter Starthelfer.

Die Blätter sollten bereits aus dem Boden gewachsen sein. Da die Sonne jetzt noch relativ schwach ist, kann das Gießwasser mit Dünger direkt auf die Blätter gegossen werden - am besten an bedeckten Tagen. Angaben zur Dosierung befinden sich auf den Verpackungen. Sie variieren je nach Hersteller.

Auch Mulch gibt Nährstoffe in den Boden ab und hilft, Wasser im Boden zu speichern. Es verdunstet nicht so schnell. Pascal Klenart rät, vor der Auswahl des Mulchmaterials zu prüfen, wo die Pflanze zu Hause ist und an welchem natürlichen Standort sie dort wächst.