Kompostwürmer und Engerlinge fühlen sich im Kompost wohl. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Wahl des richtigen Standorts ist wichtig. Weder Sie noch Ihre Nachbarn wollen von den Gerüchen beeinträchtigt werden. Suchen Sie für Ihren Kompost also einen etwas abgelegeneren Platz im Garten. Außerdem ist es wichtig, dass der Kompost gut zugänglich ist. Stellen Sie Ihren Komposter ruhig in in der Nähe Ihres Gemüsegartens auf, dann sparen Sie sich Wege. Achten Sie darauf, dass Sie den Kompost auch gut mit einer Schubkarre erreichen können. Der Boden unter dem Kompost sollte unbedingt unversiegelt sein. Nur so können Bodenlebewesen gut in den Kompost gelangen und ihn 'bearbeiten'. In sehr heißen und trockenen Regionen empfiehlt es sich, den Kompost in den Halbschatten zu stellen. In kühleren Regionen, zu denen auch Mitteldeutschland gezählt werden kann, sollte der Kompost lieber sonnig stehen. Nur wenn der Kompost warm genug wird, funktioniert auch die Verrottung. Dennoch ist es wichtig, dass der Kompost nicht austrocknet.