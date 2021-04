Auf dem konventionellen Acker hingegen finden die Forschenden kaum noch Insekten. Sowohl an den Pflanzen auf dem Feld als auch im Boden. "Bei den oberirdischen Insekten ist so sogar so, dass wir auf den Ackervarianten so gut wie keine haben", erklärt Schädler. Lediglich ein paar Schädlinge, eine Blattlaus oder ähnliches hielten sich dort manchmal auf. "Aber das ist kein Biotop für Insekten." Auch im Boden sehe es karg aus. "Im Schnitt haben wir 45 Prozent weniger unterirdische Insekten als im Grünland", erklärt Wissenschaftler Schädler.