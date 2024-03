Bartholomay: In der Natur fallen Laub und Früchte runter, sie würden auf der Fläche bleiben und so wieder in den Kreislauf übergehen. Der Mensch unterbricht das. Wir greifen ein, indem wir Laub wegräumen, Bäume beschneiden, ernten, Sträucher und Büsche zurück schneiden. Der Gedanke beim Kompost ist, diese Dinge, die von Natur aus passieren würden, dort geschehen zu lassen. Das, was sich dadurch vermischt, bringen wir später auf den Flächen wieder aus.