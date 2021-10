Wie war die Ernte im Gartenjahr 2021?

Der regenreichste Sommer seit zehn Jahren - nach den letzten trockenen Sommern fühlte sich die Gartensaison in diesem Jahr sehr, sehr nass an. Regenfässer waren immer gefüllt, Töpfe mussten häufig nicht gewässert, sondern ausgeschüttet werden, um die Pflanzen nicht zu ertränken. Trotzdem war es ein Sommer, der in den mitteldeutschen Ländern warm - im langjährigen Mittel sogar zu warm - war. Die Sonne schien gemessen am durchschnittlichen Mittel etwas seltener. Unser Gartenexperte Martin Krumbein von der Erfurter Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau. sagt: "Eigentlich war es ein ganz normales Jahr mit reichlich Regen."