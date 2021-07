Probleme im Gemüsegarten Faule, schimmelnde Zucchini: Das sind die Ursachen

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Die Zucchini ist eine "Alles-oder-Nichts"-Pflanze: Entweder gelingt der Anbau und man wird mit einer Zucchini-Schwemme belohnt, oder die Früchte verderben schon an der Pflanze. Mehltau, Blütenendfäule und Grauschimmel machen es Zucchini manchmal schwer. Temperatur und das richtige Maß an Feuchtigkeit sind wichtig für ein gesundes Wachstum, wie Gärtnerin Brigitte Goss sagt. Sie erklärt, wie man Pilzkrankheiten und Schadbilder an der Pflanze erkennen und bekämpfen kann.