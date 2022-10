Neben Bienen sind Schwebfliegen die wichtigsten Bestäuber im Garten. Alle erwachsenen Schwebfliegen fressen Pollen und Nektar, ihre Larven aber lieben ganz unterschiedliches Futter. Manche entwickeln sich in Jauche, andere in Hummel - oder Ameisennestern. Und einige jagen Blattläuse : Etwa hundert Läuse saugt eine Larve aus, bevor sie sich schließlich verpuppt.

Igelfliegen gehören zu den Raupenfliegen. Die Larven dieser Fliegen bohren sich in Eulenfalterraupen und fressen sie von innen heraus auf. Das ist für Gärtner und Landwirte eine große Hilfe, denn die Raupen des Eulenfalters hinterlassen beachtliche Schäden an Getreide und Gemüsepflanzen. Nachdem sie die Blätter der Wirtspflanze vertilgt haben, dringen sie in den Boden ein und fressen dort Knollen und Wurzeln.