Man kann nie genug Nützlinge im Garten haben. Auch blühende Kräuter helfen, sie in den Garten zu locken, vor allem Schirm- und Doldenblütler eignen sich dafür. Schwebefliegen sind immer auf der Suche nach Blattläusen. Sie legen ihre Eiger direkt in die Blattachsen, an denen sich auch die Läuse niederlassen und ausbreiten. Für die geschlüpften Larven sind Blattläuse ein wahrer Festschmaus. Fenchel, Dill, Pastinaken, aber auch Katzenminze oder Beinwell locken Insekten an.

Thymianblüten locken Insekten an Bildrechte: MDR/Daniela Dufft