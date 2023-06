Der Platz im Gewächshaus ist begrenzt. Deshalb ist es wichtig, ihn so gut wie möglich auszunutzen. Für die Planung teilen Sie die Grundfläche in Quadranten. In der Mitte sollte ein Weg verlaufen, der etwa 50 Zentimeter breit ist. Hat das Gewächshaus einen Mittelweg und mehrere Quadranten, lässt es sich gut bepflanzen und bewirtschaften. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Wie viel Platz brauchen Pflanzen im Gewächshaus?

Pro Quadratmeter passt nur eine begrenzte Zahl Gemüsepflanzen ins Gewächshaus. Sie können sich bei der Bepflanzung nach folgenden Werten richten:

1,5 Gurken

2 bis 2,5 Tomaten oder Auberginen

2,5 bis 3 Paprika

1 Süßkartoffel

10 Salate oder Kohlrabi

6 bis 8 Mangold

Dann gilt es, die Pflanzen zu verteilen. Tomaten und andere hochwachsende Pflanzen gehören direkt an den Weg. Dort ist das Gewächshaus am höchsten. Kleinere Arten wie Paprika oder Aubergine kommen ans Fester. Dauerkulturen wie Petersilie oder Mangold finden ein Plätzchen am Rand. Positionieren Sie zuerst die Pflanzen in ihren Töpfen so auf der Erde, dass Sie gut erkennen können, an welchen Stellen noch Platz ist und ob die Abstände zwischen den Pflanzen stimmen. Verteilen Sie die Pflanztöpfe im Gewächshaus, bevor Sie sie einpflanzen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Das Klima wird für die einzelnen Kulturen nicht optimal sein. Aber es ist besser als im Freiland. Martin Krumbein, Referent Gemüseanbau am Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau, Erfurt

Tomaten und Bohnen, die es trockener und kühler als beispielsweise Gurken mögen, werden näher zur Tür gesetzt, wärme- und feuchtigkeitsliebende Kulturen so weit wie möglich entfernt. "Das Klima kann für die einzelnen Kulturen nicht optimal sein", erklärt Martin Krumbein. Das gelinge nur in spezialisierten Profigewächshäusern. "Aber es ist besser als im Freiland", betont er. Tomaten, Paprika, Süßkartoffeln - alles findet ein Plätzchen im Gewächshaus. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Im Gewächshaus gibt es weder Regen noch frische Luft. Damit Tomaten und anderes Gemüse gut gedeihen, müssen Gewächshausgärtner für ein gesundes Klima sorgen. Dazu gehört, dass das Gewächshaus regelmäßig gelüftet werden. Denn

Warum sollen Pflanzen ins Gewächshaus? Die Pflanzen wachsen im Gewächshaus gleichmäßiger. Sie gedeihen geschützt vor Regen, Hagel oder Temperaturschwankungen. Gibt es im Sommer kühle Nächte, strahlt der Boden die während des Tages gespeicherte Wärme ab.

Ein Thermometer leistet im Gewächshaus gute Dienste. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf Gerade an heißen Tagen sollten Fenster und Türen geöffnet, Folien nach oben gerollt werden. Nur so können Pflanzen überleben. "Extreme Hitze im Sommer ist genauso schädlich wie Kälte", sagt Martin Krumbein.

Extreme Hitze im Sommer ist genauso schädlich wie Kälte. Martin Krumbein, Referent Gemüsebau beim Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt

Dann heißt es fleißig gießen. Wer nicht jeden Tag Gießkannen schleppen oder mit dem Schlauch anrücken möchte, vergräbt Ollas oder baut eine automatisch gesteuerte Tröpfchenbewässerung. Die Pflanzen im Gewächshaus brauchen intensive Pflege. Dazu gehört auch das regelmäßige Gießen. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Düngen im Gewächshaus

Ganz wichtig ist regelmäßiges Düngen. Egal ob in Kübeln oder direkt in der Erde - Fruchtgemüse braucht viele Nährstoffe und muss regelmäßig Nachschub bekommen.

Für die Grunddüngung gibt es zwei Varianten:

Beim Einsetzen der Jungpflanzen kommen Hornspäne, Schafwolle oder Tomatendünger mit ins Pflanzloch. Dann muss das erste Mal nach vier Wochen nachgedüngt werden. Die Jungpflanzen werden in gut vorbereitete Erde gesetzt und starten sofort voll durch. Sie brauchen bereits nach zwei bis drei Wochen die Nährstoffgabe.

Das kann ein mineralischer Flüssigdünger sein, der beim Gießen verteilt wird. In diesem Fall weiß man genau, welche Nährstoffe in die Erde gelangen. Besser als mineralische Dünger und für den Privatgarten ausreichend, sind organische Gemüsedünger, Jauche oder Horngrieß. Allerdings ist hier nicht genau bemessen, welche Nährstoffe in die Erde gelangen.

Die meisten Gärtner haben unbeheizte Gewächshäuser. Und in ihnen darf erst dann gepflanzt werden, wenn auch im Freiland Zeit zum Pflanzen ist.

Im März dürfen Spinat gesät, Salat und Kohlrabi im Gewächshaus gepflanzt werden. Sie können zwischen Ende April und Mitte Mai geerntet werden. Setzen Sie bei Salat und Kohlrabi am besten Jungpflanzen. So wird keine Zeit verschwendet. Salat und Kohlrabi werden als Jungpflanzen ins Gewächshaus gesetzt. So wird im Vergleich zur Aussaat Zeit gespart. Bildrechte: Daniela Dufft

Wann kann ich Tomaten, Gurken und Paprika ins Gewächshaus pflanzen?

Erst im Mai ist die richtige Zeit, Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika, Gurke und Physalis ins Gewächshaus zu pflanzen. Auch wenn vorgezogene Pflanzen in den Gärtnereien locken: Finger weg! Denn durch die dünnen Wände aus Glas oder Folie liegt die Temperatur im Gewächshaus nur wenig über der Außentemperatur. Und die sinkt im Frühjahr nachts noch richtig ab. Auf keinen Fall sollten die Jungpflanzen einen Kälteschock bekommen.

"Behalten Sie immer die Großwetterlage im Blick", rät Gärtner Martin Krumbein vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Wird es in der Woche nach der geplanten Pflanzung noch einmal kühl, ist es besser, noch zu warten.