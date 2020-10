Im Hochbeet von Redakteur Jörg Heiß steht der Salat noch prächtig, im Beet wachsen rote Bete und Cardy, Kürbisse liegen reif auf der Erde. Solange die Sonne scheint, können die Pflänzchen doch noch ein bisschen wachsen und reifen. Oder etwa nicht? "Kommt drauf an", sagt Martin Krumbein, Leiter des Bereiches Gemüsebau am Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Während wärmeliebende Gemüse dem ersten Frost zum Opfer fallen und auf jeden Fall geerntet werden sollten, halten es andere4 länger aus. Aber auch diese wachsen nur noch wenig. Denn zum Wachsen benötigen Pflanzen Wärme und Licht. Und selbst wenn es noch nicht so kalt ist, so fehlt im Herbst das Licht. Die Tage werden immer kürzer, das Licht ist immer weniger intensiv. Auch kältetolerante Pflanzen wachsen dann kaum noch.