Was fressen Hühner?

Grundsätzlich fressen Hühner erst einmal fast alles. Aber eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, damit sie gesund bleiben, Eier mit stabilen Schalen legen und in der Mauser genügend Kraft für neue Federn haben.

Hühner sollten zwei Mal täglich Futter bekommen. Am Morgen gibt es Weichfutter, empfiehlt Thomas Stötzer, Vorsitzender des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter in Thüringen: "Das kann beispielsweise eine gekochte Kartoffel oder ein eingeweichtes Brötchen sein. Die Masse wird zerkleinert und dann mit Schrot vermischt, so dass eine krümelige Masse entsteht, die die Hühner gut aufpicken können."