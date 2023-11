Gut geeignet ist Katzenfutter, das Sie zusätzlich mit Mehl- oder Regenwürmern anreichern können. Beides erhalten Sie in der Tierhandlung. Stellen Sie immer frisches Wasser in einer sauberen Schale bereit.

Zwar sind Igel dämmerungs- und nachtaktiv. Doch vor der großen Winterruhe, erklärt Silvester Tamas, sind sie generell viel in Bewegung. Es ist also ganz normal, wenn Sie Igelweibchen und ihre Jungen im Herbst auch tagsüber sichten: Sie fressen sich den nötigen Winterspeck an und suchen nach geeigneten Winterschlafplätzen. Die jungen Igel lernen so außerdem ihr Revier kennen, erklärt der Nabu-Experte.