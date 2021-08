Gut zu wissen: Rote/weiße Johannisbeeren fruchten an anderem Holz als schwarze. Rote und weiße Johannisbeeren fruchten an dreijährigem Holz. Entfernen Sie daher nur Triebe, die älter als drei Jahre sind.



Schwarze Johannisbeeren hingegen tragen am ein- und zweijährigen Holz, weshalb man nur Triebe entfernt, die älter als ein Jahr sind.