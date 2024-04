Einmal in der Atmosphäre, gelangt der Saharastaub auf zweierlei Art in unsere Gärten. Zum einen fällt er einfach vom Himmel, ausgelöst durch die Schwerkraft. Zum anderen durch Niederschlag - entweder in Form von "Blutregen" oder "-schnee". Blutschnee gab es zuletzt in größerer Menge im Winter 2020/2021. Gut zu erkennen ist der Saharastaub an den gelbbedeckten Autos. Vorsicht ist dabei beim Waschen angesagt! Am besten sollten die Fahrzeuge mit ausreichend Wasser in der Waschanlage abgespritzt werden. Der Staub wirkt sonst wie Poliermittel und macht den Lack kaputt.