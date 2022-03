Pflanzenschädlinge , wie Wollläuse und Spinnmilben , fühlen sich nicht nur im Garten oder auf dem Balkon wohl. Sie haben auch unsere Zimmerpflanzen zum Fressen gern. Besonders im Winter haben es die Zimmerpflanzen schwer . In der Heizsaison ist es für die Pflanzen oft zu warm und zu trocken. Außerdem macht ihnen die fehlende Sonne zu schaffen. Das schwächt die Zimmerpflanzen - und ermöglicht es Schädlingen, sich im Winter besonders schnell auszubreiten. Daher empfiehlt es sich, die Zimmerpflanzen vor allem in den Wintermonaten regelmäßig auf Schädlinge zu kontrollieren.

Nützlinge sind pflanzenfreundlicher als andere Verfahren der Schädlingsbekämpfung. Sie richten im Gegensatz zu chemischen oder mechanischen Alternativen keinen Schaden an den Pflanzen an. Beim Einsatz von chemischen Mitteln werden oft nicht nur Pflanzenschädlinge abgetötet, sondern auch Nützlinge und andere kleine Tiere.

Die kleinen Helfer können beispielsweise als Larven oder in einem Zusatzsubstrat bei Nützlingszüchtern im Internet bestellt werden. Sie müssen dann nur noch auf den Blättern beziehungsweise in den Pflanzen platziert werden - und schon machen die Nützlinge ihre Arbeit. Gegen Woll- und Schildläuse kann der australischer Marienkäfer eingesetzt werden. Bei Spinnmilben sind Raubmilben hilfreich.

Raubmilben werden in einem Zusatzsubstrat geliefert. Mit diesem kann die betroffene Pflanze einfach bestreut werden. Alternativ wird das Substrat auch in einem kleinen Gefäß in den Pflanzenbestand gestellt, so dass die Nützlinge gut rauskrabbeln können.