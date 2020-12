Als Steckhölzer eignen sich ein- bis zweijährige, gesunde und kräftige Triebe. Sie sollen sich noch leicht biegen lassen. Bei den Johannisbeersträuchern kann man kurze Triebe aus der Strauchmitte vom vergangenen Sommer schneiden. Diese Kurztriebe würden in der nächsten Saison sowieso nicht viele Früchte tragen.

Normalerweise können Steckhölzer während der gesamten Wintermonate geschnitten werden. Doch oft ist es im Januar schon so warm, dass die Sträucher frühzeitig "erwachen". Um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, sollten Sie Steckhölzer am besten im Dezember schneiden.

Die Enden einmal schräg und einmal gerade abschneiden - so weiß man im Frühling, wo oben und unten ist. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Da man die Wuchsrichtung der blattlosen Stecklinge nach dem Schneiden nur noch schwer erkennen kann, werden Steckhölzer an den Enden unterschiedlich geschnitten. Brigitte Goss hat bei ihren Steckhölzern das untere Ende schräg und das obere Ende waagerecht geschnitten. So lässt sich "Oben" und "Unten" besser unterscheiden. Steckhölzer sollten nämlich nicht umgekehrt in die Erde gesteckt werden.