Idealerweise sollte man den Horn-Sauerklee nicht zur Samenreife kommen lassen, denn beim Aufspringen der Kapsel werden die Samen weit herausgeschleudert. Entfernen Sie ihn also früh, konsequent und kontinuierlich.

MDR Garten-Expertin Brigitte Goss rät dazu, den Klee auszuheben und ihn mitsamt der Erde zu entsorgen: "Die Wurzelstückchen im Boden sind so fein, die treiben sonst immer wieder aus." Aber bitte tun Sie ihn keinesfalls auf den Kompost! Sonst verteilen Sie ihn später im ganzen Garten. Entweder sie entsorgen sie ihn in der Bio- oder in der Restmülltonne.