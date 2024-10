Zum Trinken reicht den Tieren Wasser. Milch oder Katzenmilch sind schädlich, denn Igel sind Laktose-intolerant. Sie bekommen Durchfall, im schlimmsten Fall sterben sie. Gefüttert wird am besten abends. Am Morgen können Futter und Wasser weggestellt oder abgedeckt werden, damit beispielsweise Fliegen keine Eier dort ablegen. Gelangen die Fliegeneier in den Darm des Igels, können die daraus schlüpfenden Larven dem Igel schaden. Seine Magensäure kann die Eier nicht zersetzen.

Eine Auswilderung beginnt in einem Freigehege, in dem die Igel lernen, wie Insekten gefangen werden, um sich danach in der freien Wildbahn selbst versorgen zu können. Nicht immer gelingt das, manche Ankömmlinge sind vielleicht sogar so schwer verletzt, dass sie nur noch eingeschläfert werden können.