Zum Abtransport wird der Korb am Griff wieder hochgezogen und man kann ihn als Schubkarre durch den Garten bewegen. In die Rahmenkonstruktion passt außerdem einen Gartensack, der mit Reißverschluss schließt. Der so gesammelte Inhalt muss also nicht noch einmal umgefüllt werden, sondern kann direkt an eine andere Stelle im Garten gebracht oder verladen werden.