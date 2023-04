Wer lebt im alten Laub?

3 min

Wer im Herbst einen Teil des Laubes liegen gelassen hat, kann im Frühjahr die erstaunliche Verwandlung von trockenen Blätter in fruchtbaren Gartenhumus beobachten. Darin finden sich auch allerlei tierische Bewohner.

Laub ist ein natürlicher Winterschutz für unsere Gartenpflanzen und -tiere. An einigen Stellen sollten wir es deshalb liegen lassen. Hier sind Regenwürmer, Spinnen, Käfer, Molche, Raupen und Falter vor der Winterkälte geschützt. Nach dem Winter wird das Laub von tausenden Lebewesen abgebaut und in wertvollen Humus umgewandelt. Auf diese Weise bleiben die Nährstoffe im Garten. Und die Gartenbesitzer sparen sich die Mühe, schwere Laubsäcke zu entsorgen. Im Frühjahr wird es im Laubhaufen dann besonders lebendig: Vögel wie der Zaunkönig oder das Rotkehlchen, Erdkröte, Spitzmaus und ein Millionenheer an Insekten und Spinnen suchen hier jetzt Nahrung und Schutz. Wer Laub im Garten belässt, hält einen natürlichen Kreislauf am Leben.