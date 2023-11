Aufwärtstrend beim HFC

In Unterhaching findet die englische Woche des HFC ihr Ende. Um möglichst frisch in die Begegnung mit dem aktuell Sechstplatzierten der 3. Liga zu gehen, verzichtet die Ristic-Elf auf eine Heimreise nach Halle und fährt von Freiburg direkt weiter Richtung Bayern. Gegen Haching sei es wichtig nun eine Serie zu starten, um sich von der Abstiegszone zu lösen, erklärt Weidling.

Für den HFC kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Mathias Fetsch stand von 2017 bis 2020 an der Saale unter Vertrag, erzielte in 90 Spielen 23 Tore. Bei Unterhaching ist er in der laufenden Saison Toptorjäger mit 7 Treffern und könnte der nächste Ex-HFC-Profi werden, der in dieser Spielzeit gegen seinen ehemaligen Verein trifft.