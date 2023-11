Lofolomo hatte bei der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken in der 79. Minute die Rote Karte gesehen, nachdem er mit gestrecktem Bein und offener Sohle in Julian Günther-Schmidt gesprungen war. Durch die Sperre verpasst der Mittelfeldspieler sowohl das Nachholspiel gegen den SC Freiburg II am Dienstag (28. November) als auch die Partien bei der SpVgg Unterhaching und gegen Arminia Bielefeld.