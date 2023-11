Deniz köpft die HFC-Führung

Vor der Geisterkulisse von 1.004 im alten Bundesliga-Stadion von Freiburg hatte Halle die Partie lange im Griff. Bis auf einen Fernschuss von Ambros (2.) bestimmten die mutigen Gäste das Geschehen. Nach einer Hug-Flanke von links brachte Tunay Deniz den HFC in Führung (18.). Bei einem wuchtigen Kopfball von Kapitän Jonas Nietfeld, der wieder ein Startelf-Mandat bekam, musste Freiburgs Schlussmann Uphoff seine Klasse zeigen (26.). Der Ausgleich kam unerwartet: Der letztjährige Vizemeister spielte sich links gut durch, in der Mitte nutzte Maximilian Breunig am kurzen Pfosten seinen Freiraum (34.). Bildrechte: IMAGO/Eibner

Baumann verwandelt Elfmeter nach Foul an ihm selbst

In der zweiten Hälfte lief es ähnlich: Die Breisgauer kamen präsenter aus der Kabine, das Tor aber erzielte Halle. Baumann wurde schön steil geschickt, der Angreifer konnte von Uphoff nur per Foul gestoppt werden. Und Dominic Baumann ließ sich die Gelegenheit vom Elfmeterpunkt nicht entgehen und schickte Uphoff ins falsche Eck (54.). Mit elf Treffern setzte er sich auch an die Spitze der Torjägerliste der 3. Liga. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Danach blieb der große Sturmlauf der Gastgeber, die vor der Saison einen enormen Aderlass verkraften mussten, aus. In der 69. Minuten machten sie noch am meisten Betrieb, aber Halles Schlussmann Schulze passte bei einem Schuss von Breunig an den kurzen Pfosten auf. In der Nachspielzeit sah der eingewechselte Freiburger Bouebari nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

Weiter geht es für den HFC schon am Freitag beim Aufsteiger Unterhaching. Das Ristic-Team bezieht ab Mittwoch Quartier in der Sportschule Oberhaching.