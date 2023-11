Zu Beginn hatte der HFC mutigen Saarbrückern wenig entgegenzusetzen. Den Gästen gelang es in der Anfangsphase permanent die Hallenser in ihre eigene Hälfte zurück zu drängen. Ab der 20. Minute stellte sich eine erste Drangphase der Saalestädter ein. Über längere Ballbesitzphasen wagten sich die Gastgeber nun öfter in die Gefahrenzone. Im Angriff fehlte es den Hallensern jedoch an kreativen Ideen.

Passgenau auf den Kopf

Bis zur 19. Minute ließ sich die Hintermannschaft des HFC nichts zu Schulden kommen. Dann brachte ein Standard die Gastgeber in Rückstand. Der Klärungsversuch einer Ecke scheiterte. Calogero Rizzaro schnappte sich am Strafraum den Abpraller, brachte die Kugel mit viel Übersicht auf die rechte Seite, wo Boné Uaferro eine passgenaue Flanke auf Kai Brünker schlug. Der Toptorjäger der Saarbrücker ließ sich diese Chance nicht nehmen. Der Kopfball ins lange Eck überwand den chancenlosen Moritz Schulze im HFC-Kasten – 1:0 für die Molschder.

Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz

Ähnliches Spiel beim 2:0

Wachgerüttelte Saalestädter gaben sich fortan noch mehr Mühe. Lange Ballbesitzphasen versandeten allerdings häufig im Nichts. Dem HFC mangelte es weiter an Zugriff und Torgefahr. Effiziente Saarbrücker bauten stattdessen noch vor dem Seitenwechsel die Führung aus. Nach einem Foul von Enrique Lofolomo bekamen die Gäste einen Freistoß kurz hinter dem Sechzehner zugesprochen. Fabio Di Michele Sanchez zirkelte die Kugel hoch in den HFC-Strafraum. Uaferro stieg hoch, setzte sich gegen Dominic Baumann im Kopfballduell durch und erzielte das 0:2 aus Sicht der Gastgeber (42.).

Mühe und Leidenschaft in Unterzahl

Auch in Hälfte zwei legte die Mannschaft von Ristic einen leidenschaftlichen Auftritt hin und brachte Saarbrücken zumindest kurzzeitig ins Schwitzen. Nach einer Ecke stieg Besar Halimi am langen Pfosten zum Kopfball hoch. Tim Schreiber im Saarbrücker Kasten konnte den nicht mehr erreichen, doch Manuel Zeitz rettete auf der Torlinie (60.) – die beste Gelegenheit des HFC. Saarbrücken kontrollierte fortan das Spiel und ließ in der Defensive wenig zu. In der 80. Minute stellte Schiedsrichter Konrad OIdhafer Lofolomo nach einem Foul mit offener Sohle vom Platz. Auch in den verbleibenden Minuten gelangen den Hallenser keine nennenswerten Chancen mehr.

Ausblick

Für den HFC ist es die zweite Niederlage in Folge, doch viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Sachsen-Anhaltern nicht. Denn für Halle beginnt eine Englische Woche. Am Dienstag (28. November) treten die Saalestädter die weiteste Auswärtsreise der Saison an. Das Nachholspiel gegen die Reserve des SC Freiburg steht an (Anstoß 19 Uhr). Im zweiten Spiel ist der HFC am Freitag in Unterhaching gefordert.