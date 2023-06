Baden ohne Aufsicht Neue Bademeister braucht das Land

In Sachsen-Anhalts Seen müssen Badegäste immer öfter auf eigene Gefahr schwimmen gehen. Denn es fehlt an Rettungsschwimmern. Besonders groß ist das Problem in kleinen Betrieben, die sich keinen festangestellen Bademeister leisten können und auf Ehrenamtliche hoffen müssen.