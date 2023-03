Statt am Beckenrand steht Mario Middendorf vor seinem Rechner und sortiert seinen Mailverkehr mit dem Landesschulamt. Es werde schon irgendeinen Grund für die Probleme geben, so Middendorf, doch leider kenne er den nicht. Die Antwort des Schulamtes fällt auch hinreichend unkonkret aus: "Ihre eingereichten Unterlagen erfüllen nicht die Voraussetzungen, die notwendig sind, um die Gutscheine in Anspruch zu nehmen."

Anfangs habe er das Gefühl gehabt, dass die Schulverwaltung gegenüber seinen Anfragen eher etwas herablassend reagierte, sagt Mario Middendorf. Dabei habe sei das Team von Aktivaria stark engagiert, auch beim Thema Weiterbildung: "Wir haben im letzten Jahr eine Fortbildung für 10.000 Euro organisiert, mit einem der führenden Aqua-Pädagogen Deutschlands. Also wir wollen uns da auch ständig weiter entwickeln." Bislang konnte aber auch das die Verwaltung nicht überzeugen. Mario Middendorf will dennoch nicht aufgeben, auch wenn er einen ernüchternde Bilanz zieht: "Wir fliegen zum Mars. Wir sind technisch so weit. Aber wir schaffen es nicht, Kinder in ein Schwimmbad zu bringen. Das ist eine Katastrophe."