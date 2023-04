Freibad Rübeland Teure Rettungsschwimmer – Probleme für Freibäder im Harz

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Vielen Freibädern in Sachsen-Anhalt droht die Schließung. Der Grund sind steigende Kosten und fehlende Rettungsschwimmer. Besonders im Harz ist das gerade ein Thema. Zum Beispiel in Rübeland, wo das Freibad von den Einwohnern selbst über einen Verein betrieben wird. Hier kämpfen die Einwohner seit Jahren für den Erhalt ihres Bades und nehmen dafür einiges in Kauf.