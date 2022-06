False Balance: Menschen haben keine Löschtaste

Beim deutschen Presserat gehen seit rund zwei Jahren immer mehr Beschwerden ein, die eine vermeintliche Einseitigkeit der Berichterstattung oder die fehlende Berücksichtigung abweichender Meinungen kritisieren. Doch damit hat die freiwillige Selbstkontrolle der Print- und Onlinemedien, die die Einhaltung der im Pressekodex festgelegten ethischen Standards überwacht, gar nichts zu tun. "Die Menschen haben besonders bei der Corona-Berichterstattung das Gefühl, es sei keine Ausgewogenheit mehr da", sagte in Leipzig Presserats-Sprecherin Kirsten von Hutten. Für sie liegt das an der "größer gewordenen Emotionalität der Berichterstattung, die so auch zu einer größeren Emotionalität bei den Nutzerinnen und Nutzern führt".

Für die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie Maren Urner liegt das daran, dass der Unterschied zwischen beispielsweise klassischer Politikberichterstattung und der durch die Pandemie exponentiell gestiegenen Berichterstattung über naturwissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse zu wenig beachtet wird. "In der Politik will und muss ich alle unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen. Aber in der Naturwissenschaft ist zwei plus zwei gleich vier, da gibt es keine Möglichkeit zu sagen, ich sehe das aber anders." Problematisch sei, dass es bei vielen Journalistinnen und Journalisten an entsprechendem Fachwissen fehle und so aus falsch verstandener Ausgewogenheit auch Ansichten Raum gegeben werde, die diesen nach wissenschaftlichen Standards nicht zu steht. So entstehe dann eine falsche Balance, die so genannte False Balance.