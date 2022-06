Medienfreiheit in Osteuropa: Gerichtsprozesse, Einflussnahmen und Meinungsmonopole

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Věra Jourová, hat den Zustand von Demokratie, Rechtsstaat und Medienfreiheit in einigen Mitgliedsländern der Staatengemeinschaft kritisiert: "In manchen Staaten herrscht das Prinzip vor, dass der Gewinner einer Wahl alles bekommt. Das betrifft Justiz, Medien, Wissenschaft und Teile der Zivilgesellschaft", sagte die Kommissarin für Werte und Transparenz bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig. Bei der Diskussion ging es insbesondere um die Lage in Polen und Ungarn.