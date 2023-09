Es kann jedoch auch der Fall eintreten, dass Journalistinnen und Journalisten die Position des Klägers einnehmen und zwar dann, wenn ihnen Informationen verwehrt werden.

CORRECTIV-Journalistin Anette Dowideit gibt an: "Es kann vorkommen, dass wir Daten zu einem bestimmten Sachverhalt bei einem Ministerium anfordern, uns die Herausgabe dieser aber verweigert wird. Weil diese Informationen jedoch, unserer Auffassung nach, für die Öffentlichkeit von Interesse sind und wir den Bürger ja als Stimme vertreten, besteht unserer Meinung nach, seitens des Ministeriums, auch eine entsprechende Auskunftspflicht. Mal ein Beispiel: Sagen wir mal, wir hinterfragen, wie viele Reichsbürger gibt es in den einzelnen Bundesländern und wo sitzen sie? Und die Reaktion darauf wäre dann vielleicht: Das sagen wir euch, aus welchen Gründen auch immer, nicht. Dann würden wir uns, gemäß unserer Rechtsauffassung und eines bestehenden öffentlichen Interesses an diesen Daten, auf das Recht auf Auskunft und somit die Auskunftspflicht des Ministeriums berufen. Dies kann dann ebenfalls zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führen, so dass WIR dann klagen müssen, weil das Ministerium die entsprechenden Informationen nicht herausgibt. Denn es ist unser Recht."

"In weiterer Folge", so Anette Dowideit, "müssen wir dann abwägen, ob sich hier für uns eine Klage lohnt – und auch, wie uns die Leser und Spendengeber im betreffenden Fall unterstützen würden. Schwieriger gestaltet sich das in so einem Fall für eine kleinere Redaktion. Je kleiner eine Redaktion ist, umso seltener wird sie das machen, da eine Klage einfach mit einem hohen Kostenfaktor verbunden ist", zieht sie hier ein Fazit und gibt gleichfalls zu bedenken: