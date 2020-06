Die Media-Analyse, die zweimal jährlich in Deutschland die Radio- und Audionutzung ermittelt, wird im Herbst 2020 und im Frühjahr 2021 ausgesetzt. Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) und die ARD gaben wirtschaftliche und methodische Erwägungen für die Entscheidung an. Trotz gestiegener Nutzungszahlen seien die Werbeeinnahmen weggebrochen, so agma-Vorstand Jan Isenbart. Die Unsicherheiten beträfen auch die Arbeitsfähigkeit der Marktforschungsinstitute.

In der agma haben sich öffentlich-rechtliche und kommerzielle Hörfunkanbieter über ihre Werbevermarkter sowie mehr als 200 Unternehmen der deutschen Werbewirtschaft zusammengeschlossen, um Nutzungszahlen, die so genannten Einschaltquoten, der Werbeträger in Deutschland zu erheben.

Acht Mitglieder des Landespolizeiorchesters Brandenburg haben einen Song aufgenommen, der eine andere Seite der Polizei in den Vordergrund rücken soll. Sie singen über ihre Arbeit in Corona-Zeiten, den Zusammenhalt der Bevölkerung und den Schutz aller. "Wir lassen keinen hier allein", singt Frontmann Sebastian Stipp und spaziert im Video durch Berlin. Die Berliner Polizei twitterte: “Schneller, höher, weiter geht’s gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht.“ Das Video scheint anzukommen, auf YouTube hat es bereits mehrere zehntausend Aufrufe.

Wer sich für die Social-Media- und Presse-Arbeit der Polizei und deren Verhältnis zu den Medien interessiert, wird hier fündig.

Das ZDF hat mit Produzentinnen und Produzenten von Terra X und anderen Wissenschaftsmagazinen eine Freigabe ausgehandelt. Die Videos haben eine besondere Nutzungslizenz “CC BY 4.0“, die die öffentliche Aufführung beispielsweise im Schulunterricht möglich macht.

Zunächst werden 50 Videos in der Mediathek abrufbar sein. Sie erklären in kurzer Form Naturphänomene, den menschlichen Körper oder besuchen UNESCO-Welterbestätten. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sagte der Deutschen Presse-Agentur: “Gerade die Corona-Pandemie zeigt, dass frei zugängliches und valides Wissen eines der höchsten Güter einer demokratischen Gesellschaft ist.“