Besitzt ein Meme Share-Potential à la Ohrwurm oder Kettenbrief, wundert es wenig, dass dieses, im übertragenen Sinn, wahrhaft ansteckend wirken und Nutzende sozialer Netzwerke damit regelrecht "infizieren" kann. Damit ist den witzigen Botschaftsüberbringern ein Kopieren, Modifizieren und Replizieren auf Social Media so gut wie sicher. Und es erklärt, so gesehen, auch gleich den Begriff "Memes" an sich recht gut:

Seine Wortgebung geht auf den Wissenschaftler Richard Dawkins zurück. In dessen 1976 veröffentlichtem Buch "Das egoistische Gen" prägte er den Begriff "Mem" – in Analogie zum Wort "Gen". Und zwar, als er die Verbreitung von kulturellem Erbe wie etwa von Sprachen, Religion oder Kunst mit der Weitergabe von Eigenschaften durch Gene verglich. Ein Eintrag auf Wikipedia ergänzt dazu: "Zunächst hatte meme nur die Bedeutung Mem, wurde aber im Zuge der digitalen Revolution dafür verwendet, eine bestimmte Art von Internetphänomen zu beschreiben."

Et voila – damit wären wir also auch schon wieder bei den beliebten Internet-Memes. Schauen wir doch mal auf weitere Hintergründe, die erklären, was Memes eigentlich sind.

Dabei sind Memes an sich jedoch weitaus älter als das Internet selbst. Davor gab es beispielsweise bereits die dekorative Schreibmaschinenkunst. Wobei die Piktogramme oder Abbildungen ausschließlich auf Textzeichen basierten und so nur begrenzt Möglichkeiten für die Gestaltung von Kunstwerken boten. Ebenso zählen wir heute auch Comic-Zeichnungen oder Graffitis, die sich um die ganze Welt verbreiten, zu den Memes. Darunter beispielsweise auch die Werke des Straßenkünstlers Banksy. Oder auch den Schriftzug "Kilroy was here" – einen Slogan aus den 1940 und 1950er Jahren, der oftmals in Verbindung mit einem Gesicht mit einer länglichen Nase und zwei runden Augen als Graffito genutzt wurde. Selbst "Cat Content" gibt es, genau genommen, schon seit dem Jahr 1870.

Und als schließlich Mitte der 90er, in den Anfängen des Internets – als das 56k-Modem darum kämpfte, eine einzige Seite aufzubauen –, eine 3D Animation vom "Dancing Baby", auftauchte, war eines der ersten Internet-Memes geboren.

Steppte das kleine Wesen in Windeln damals noch durch die E-Mail-Post und die Internetforen, tanzt es jetzt auf der Blockchain und steht dort als Non-fungible Token (NFT) auf der Plattform Foundation zum Verkauf.