In Leipzig beginnt am Freitag das "Balance Club/Culture Festival". Dabei sind bis Sonntag verschiedene Veranstaltungen geplant, darunter ein Workshop zum Upcyclen von Kleidung, ein Vortrag zum Thema "Ausverkauf elektronischer Musik", eine Clubnacht mit Yazzus, der Resident-DJ des Berliner Clubs Tresor, und ein Konzertabend mit Punk und Breakbeat im UT Connewitz. Unter dem Titel "Tensions", also Spannungen, soll es bei dem Festival darum gehen, was gerade in der Clubkultur los ist: Finanzielle und politische Anspannung.