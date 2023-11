Transparente Krisenkommunikation in Leipzig und Dresden

Inflation, Mieterhöhungen und gestiegene Kosten auf der einen Seite und die knappen Budgets unter den Gästen auf der anderen ergeben ein Defizit, das den Club an seine Grenzen bringt. Rund 60 Angestellte arbeiten im OKA. Dazu kommen freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer. Bisher musste niemand aus dem Team entlassen werden – noch.

Um Flurfunk und Gerüchte zu vermeiden, geht der Club ganz offen mit der Situation um und bittet auf seiner Website um Spenden. Das war kein leichter Schritt für die Betreiber: "Natürlich stellt sich die Frage, inwieweit macht man publik, dass es dem Club schlecht geht. Weil vielleicht Leute keine Lust haben, einen Club zu unterstützen, der eh kurz vorm Aus steht. So ist es bei uns zwar noch nicht, aber vom Narrativ her ist es schon eine Entscheidung", sagt Went im Interview mit MDR KULTUR.

Der Erhalt des Clubs braucht gerade alle Ressourcen auf und wir wissen weder, wie lange das noch klappt, noch auf welche Zukunft wir schauen. Mitteilung des Instituts fuer Zukunft

Auch andere Clubs in der Region machen ihre Situation transparent und lassen ihre Gäste wissen, was hinter den Kulissen passiert und wie es auf dem Club-Konto aussieht. Der Leipziger Club "Institut fuer Zukunft" spricht in einem Transparenzbericht ganz ähnliche Probleme an, die auch Josi Went und ihr Team in Dresden beschäftigen.

Corona war Brandbeschleuniger

Hubert Langrock, Geschäftsführer des "Kalif Storch" in Erfurt, sagt zur Situation seines Clubs: "Am Ende des Abends bleibt bei uns weniger übrig. Wir können hier in Erfurt keine 25 Euro Eintritt nehmen, das geht nicht. Hier sind keine Touris, wie es in Städten wie Hamburg oder Berlin schon eher der Fall ist." Dazu komme der Anspruch, einen subkulturellen Ort zu schaffen. Und musikalisch-inhaltlicher Anspruch, der kostet letztlich Geld. Ein Teufelskreis. Bildrechte: Tizian Glaser

Dabei sind die Probleme in Sachsen und Thüringen keine Einzelfälle. Vor und auch nach Corona wurde und wird im Clubkultursektor ohne viel Spielraum und finanzielle Sicherheit gearbeitet, sagt Christian Ordon. Er ist Geschäftsführer der Livekomm, dem Bundesverband der deutschen Musikspielstätten. Mehr als 700 Musikclubs und Festivals sind hier vertreten.

Corona war ein ziemlicher Brandbeschleuniger. Der finanzielle Druck ist immens gestiegen. Christian Ordon, Bundesverband der Musikspielstätten

Corona sei ein Brandbeschleuniger für die Probleme der Club-Kultur gewesen. Der finanzielle Druck sei seitdem immens gestiegen, sagt Ordon. Die aktuelle Situation der Clubs bezeichnet er als dramatisch und fügt an: "Clubs drohen aus den Städten zu verschwinden."

Clubs als Orte für Demokratie

Ein Verlust von Clubs ist auch der Verlust von Vielfalt und von Räumen, in denen Demokratie, Utopie und Emanzipation verhandelt wird. Eine Forderung der Livekomm ist deshalb, dass sich der Bund, aber auch die Länder und Kommunen, stärker für Clubkultur einsetzen. Denn die Förderungen, die es aktuell gibt, reichen nicht aus, sagt Ordon.

Es sind ja nicht nur kulturelle Orte. Es sind Orte, in denen Demokratie gelebt und gefördert wird. Und das wird gerade in der jetzigen Zeit immer wichtiger.

