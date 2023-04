Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren – in engen Grenzen. So soll es keinen freien Verkauf in Cannabis-Shops geben, allerdings können sich Konsumenten in "nicht-gewinnorientierten" Vereinen zusammenschließen. Diese sogenannten Cannabis Social-Clubs (CSC) sollen ihre mindestens 18 Jahre alten Mitglieder mit Cannabis-Produkten aus eigenem Anbau versorgen dürfen.