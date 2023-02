Klar ist unterdessen, dass die Kompanie vom Bataillon in Augustdorf abgezogen werden soll. "Nachbeschaffung ist das Ziel", so Pistorius. Mit der Rüstungsindustrie verhandle er derzeit, wie man die 14 Panzer vom Typ 2A6 möglichst schnell durch Leoparden vom Typ 2A7 ersetzen könne. Eventuell werde man auch einen Teil der Panzer aus Litauen zurückholen, so Pistorius.

Video seit einem Jahr für Propaganda genutzt

Zurück zu unserem Video: Rückwärtssuchen ergeben, dass das Video mindestens seit April 2022 im Netz kursiert. Vor allem in der rechten und russlandfreundlichen Echokammer des Internets findet sich das Video seitdem auf verschiedensten Seiten und Plattformen wie dem russischen Facebook-Pendant VK. Anfang Mai 2022 titelt etwa das Portal "Rusonline": "Schreckliches 'Déjà-vu': Panzer mit Kreuzen gehen wieder nach Osten" und zieht als Beweis das Video heran. Doch auch das stimmte nicht.

Die "Thüringer Allgemeine" hatte bereits am 28. April 2022 einen Artikel online, in dem es um das Video mit den Kampfpanzern ging. Titel: "Kampfpanzer am Heiligenstädter Bahnhof: Video sorgt für Verunsicherung". Und auch der Thüringer CDU-Politiker und Landtagsabgeordnete Thadäus König stellte auf seinem Facebook-Profil schon damals klar, dass die zu Panzer in dem Video in keinem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stünden. Das Video zeige Kampfpanzer am Heiligenstädter Bahnhof und werde im Eichsfeld massiv verbreitet und oft komplett aus dem Zusammenhang gerissen.

Es handelt sich hierbei um Kampfpanzer des thüringischen Panzerbataillons 393 aus Bad Frankenhausen. Die Panzer hatten planmäßig an der großen Truppenübung 'Wettiner Schwert' im Gefechtsübungszentrum in der Altmark (Sachsen-Anhalt) teilgenommen und kehren nun in ihre Heimatkaserne zurück. Thadäus König, CDU Facebook, 28.04.2022

Fotovergleiche bestätigen, dass es sich um den Bahnhof in Heilbad Heiligenstadt handelt.

Auf diesem Still aus dem Video sehr gut zu erkennen: Das Bahnhofsgebäude von Heilbad Heiligenstadt. Bildrechte: "Screenshot: MDR"

Verstärkter Umlauf seit Lieferversprechen der Bundesregierung

Und obwohl das Video im letzten Jahr nie ganz verschwand und auf Facebook, Telegram und Tiktok immer wieder auftauchte, wird es seit dem 23. Januar wieder verstärkt verbreitet – also zwei Tage bevor die Bundesregierung die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine ankündigte. Das Video wird nun von zahlreichen Twitter-Usern geteilt mit dem Zusatz: "Echelon mit Leopard 2A5-Panzern der Bundeswehr in Richtung Osten, 23.01.2023. Das Video wird bereits online veröffentlicht. Offenbar wurde die Entscheidung schon lange vor dem heutigen Tag getroffen." Auch auf Instagram taucht es wieder auf, unter anderem auf einem englischsprachigen Account für Militärinhalte. Hier wird insinuiert, dass Kampfpanzer längst auf dem Weg in die Ukraine gewesen sind, noch bevor dazu eine politische Entscheidung getroffen wurde. Das ist schlichtweg falsch.