Die Ukraine hatte die westlichen Verbündeten monatelang um Kampf- und Schützenpanzer gebeten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte immer wieder betont, dass Deutschland in dieser Frage nicht im Alleingang handeln werde und darauf verwiesen, dass bisher kein anderes Nato-Land solche Panzer in die Ukraine geschickt habe. Am Mittwoch gab dann Frankreich bekannt, Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC an die Ukraine liefern zu wollen.