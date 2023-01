Der Mars 2 ist ein Waffensystem, das mit einer autonomen Flächenfeuerwaffe ausgestattet ist. In Verbindung mit einer Lenkrakete können aber auch einzelne Ziele präzise bekämpft werden. Je nach Munitionstyp kann er Ziele in einer Entfernung zwischen 14 und 84 Kilometern treffen und 12 Raketen in 55 Sekunden abschießen. Der Mars 2 ist der Nachfolger des Mars 1. Äußerlich neu ist nur eine GPS-Antenne auf dem Dach. Er wurde aber auch technisch aufgerüstet. So wurde zum Beispiel die Zeit zum Be- und Entladen der Munition deutlich verkürzt.